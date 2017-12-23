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2:09   23 Декабря 2017
Россия
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​​​​​​​Пьяную пассажирку сняли с рейса в новосибирском аэропорту «Толмачево»

​​​​​​​Пьяную пассажирку сняли с рейса в новосибирском аэропорту «Толмачево»

В Новосибирске в аэропорту Толмачева с рейса была снята нетрезвая пассажирка, которая громко ругалась и размахивала руками. Об этом в ночь на субботу сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В частности, отмечается, что сообщение о пьяной агрессивной женщине на борту самолета сообщением «Екатеринбург-Новосибирск-Хабаровск» поступило в линейный отдел МВД РФ на территории воздушной гавани от представителя авиакомпании.

«Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не реагировала на просьбы сотрудников авиакомпании соблюдать правила поведения на борту воздушного судна, вступила в конфликт с бортпроводниками, размахивала руками и громко выражалась нецензурной бранью», - рассказала Ирина Волк.

В отношении снятой с рейса пассажирки полицейские на транспорте составили административный протокол. Борт благополучно вылетел к месту назначения.  

Автор: Александр Люблинский
#россия #происшествия #самолет #чп #полиция #новосибирск #толмачево #пьяная пассажирка
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