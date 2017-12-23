Роспотребнадзор сообщил о случаях заболевания дифтерией в Йемене

Роспотребнадзор заявил о вспышках заболевания с подозрением на дифтерию в Йемене. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Отмечается, что случаи заражения зафиксированы в 15 из 20 регионах страны. Всего замечено 318 заражений, из которых 28 закончились летально.

Половина зарегистрированных — дети в возрасте от пяти до 14 лет. Подавляющее большинство погибших от болезни также дети. ВОЗ и неправительственная компания «Врачи без границ» оказывают необходимую медицинскую помощь.