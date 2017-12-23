Канцлер Австрии пожелал выздоровления пострадавшим при столкновении поездов

Австрийский Канцлер Себастьян Курц отреагировал на известия о столкновении двух пассажирских поездов и пожелал всем пострадавшим скорейшего выздоровления.

Свой комментарий по поводу ЧП на железной дороге у станции Криценддорф Курц опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter. Там же он выразил благодарность экстренным службам, оперативно оказавшим помощь пострадавшим при столкновении поездов пассажирам.

«Плохие новости из Крицендорфа. Я желаю раненым скорейшего выздоровления и благодарю экстренные службы за оперативно оказанную помощь», - написал Курц на своей страничке.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что в Нижней Австрии вблизи Вены произошло столкновение двух пассажирских поездов. Изначально сообщалось о 15 пострадавших. Позже число пострадавших возросло до 20 человек. Для оказания помощи пассажирам к месту ЧП было направлено два медицинских вертолета и девять карет скорой помощи.