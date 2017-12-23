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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

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1:41   23 Декабря 2017
Политика
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Трамп заявил об «освобождении от ИГ практически всех районов Сирии»

Трамп заявил об «освобождении от ИГ практически всех районов Сирии»

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна практически полностью освободила Сирию от членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Американский лидер сообщил об этом во время своего выступления перед представителями СМИ у Белого дома. Он отметил, что армия Соединенных штатов «добилась успехов» не только в Сирийской Арабской Республике, но и Ираке. «Успехи» в Афганистане президент США связал со своей речью, произнесенной в августе 2017 года.

Это уже не первый раз, когда американская сторона преувеличивает свои заслуги по борьбе с террористами в Сирии. Специалисты связывают победу над ИГ в республике благодаря ВКС РФ и правительственным войскам. Заслуги же международной коалиции, во главе которой находятся Соединенные Штаты, сомнительны.

Автор: Павел Никифоров
#сирия #иг #трамп
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