Трамп заявил об «освобождении от ИГ практически всех районов Сирии»

Президент США Дональд Трамп заявил, что его страна практически полностью освободила Сирию от членов террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Американский лидер сообщил об этом во время своего выступления перед представителями СМИ у Белого дома. Он отметил, что армия Соединенных штатов «добилась успехов» не только в Сирийской Арабской Республике, но и Ираке. «Успехи» в Афганистане президент США связал со своей речью, произнесенной в августе 2017 года.

Это уже не первый раз, когда американская сторона преувеличивает свои заслуги по борьбе с террористами в Сирии. Специалисты связывают победу над ИГ в республике благодаря ВКС РФ и правительственным войскам. Заслуги же международной коалиции, во главе которой находятся Соединенные Штаты, сомнительны.