Роспотребнадзор сообщил о вспышке кишечной инфекции в Канаде

В Канале зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, в ходе которой зафиксировано уже 30 случаев заболевания, а также один смертельный случай.

Об этом в ночь на пятницу на своем официальном сайте сообщает Роспотребнадзор. Отмечается, что случаи заболевания отмечаются в пяти канадских провинциях: Квебек, Огайо, Новая Шотландия, Ньбю-Брансуик и Ньюфаундленд и Лабрадор. Возраст заболевших от четырех до 80 лет, при чем у всех заболевших симптомы заражения кишечной инфекцией проявились после употребления в пищу сырых овощей и листьев салата.

«По информации министерства здравоохранения Канады от 14 декабря 2017 года, зарегистрирован первый смертельный случай, связанный со вспышкой энтерогеморрагической кишечной инфекции», - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор призывает россиян соблюдать бдительность и осторожность, а также учитывать данную информацию, в случае планирования поездок в Канаду. Напомним: ранее ведомство предупредило о вспышке кишечной инфекции на двух крупнейших американских круизных лайнерах.