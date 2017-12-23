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1:36   23 Декабря 2017
Весь мир
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Роспотребнадзор сообщил о вспышке кишечной инфекции в Канаде

Роспотребнадзор сообщил о вспышке кишечной инфекции в Канаде

В Канале зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, в ходе которой зафиксировано уже 30 случаев заболевания, а также один смертельный случай.

Об этом в ночь на пятницу на своем официальном сайте сообщает Роспотребнадзор. Отмечается, что случаи заболевания отмечаются в пяти канадских провинциях: Квебек, Огайо, Новая Шотландия, Ньбю-Брансуик и Ньюфаундленд и Лабрадор. Возраст заболевших от четырех до 80 лет, при чем у всех заболевших симптомы заражения кишечной инфекцией проявились после употребления в пищу сырых овощей и листьев салата.

«По информации министерства здравоохранения Канады от 14 декабря 2017 года, зарегистрирован первый смертельный случай, связанный со вспышкой энтерогеморрагической кишечной инфекции», - говорится в сообщении.

Роспотребнадзор призывает россиян соблюдать бдительность и осторожность, а также учитывать данную информацию, в случае планирования поездок в Канаду. Напомним: ранее ведомство предупредило о вспышке кишечной инфекции на двух крупнейших американских круизных лайнерах.  

Автор: Александр Люблинский
#роспотребнадзор #происшествия #чп #канада #весь мир #кишечная инфекция #вспышка
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