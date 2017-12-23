Слуцкий прокомментировал ужесточение санкций против Пхеньяна
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал ужесточение санкций против Северной Кореи.
Политик заявил, что такой шаг должен стать сигналом для администрации Пхеньяна по вопросу о прекращении испытаний ядерных ракет. Слова депутата привели РИА Новости.
Слуцкий отметил, что за 2017 год это было третье по счету и самое серьезное ужесточение санкций против КНДР. Член Госдумы подчеркнул, что для разрешение сложившейся ситуации необходимо искать пути для дипломатического диалога. Москва также поддержала решение Совбеза ООН по Северной Корее.