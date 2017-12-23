ЦПВС: 179 сирийцев вернулись в свои дома в провинции Дейр эз-Зор

Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии сообщил о возвращении 179 мирных жителей в свои дома в провинции Дейр эз-Зор. Сообщение Центра в ночь на субботу приводит RT.

В Центре заверили, что работа по возвращению в свои дома жителей провинции Дейр эз-Зор, которые с началом военного конфликта были вынуждены стать беженцами, продолжается.

«За сутки возвратились 179 человек. Всем вернувшимся оказана гуманитарная помощь», - заявил генерал-майор Юрий Евтушенко в ходе регулярного брифинга.

Также сообщается, что офицеры Центра провели с 18 по 20 декабря три гуманитарные операции, раздав детям и учителям более двух тонн продуктов питания. При этом 20 мирным жителям, 15 из которых дети, была оказана медицинская помощь. Кроме того, сообщается, что продуктовую гуманитарную помощь общим весом 1,3 тонны получили жители населенных пунктов Маррат в провинции Дейр эз-Зор и Син в провинции Алеппо.

Напомним: в пятницу 22 декабря министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил российскому президенту Владимиру Путину о выполнении его приказа о выводе значительной части Вооруженных сил РФ из Сирии, в связи с успешным выполнением поставленной задачи.