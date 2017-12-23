Должность министра по борьбе со смогом может появиться в Польше

В Польше может появиться министр, который будет заниматься борьбой со смогом. Об этом сообщило издание RMF24.

Соответствующую должность может утвердить премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. В обязанности новоиспеченного политика будет входить руководство всеми организациями, занимающимися борьбой с загрязнением воздуха.

По некоторой информации, таким министром может стать Петр Вожног. Сейчас он является советником премьера Польши. На данный шаг администрация Варшавы решила пойти из-за того, что смог является большой проблемой для ряда регионов страны.