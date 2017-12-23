Фасад жилого дома в центре Петербурга треснул до третьего этажа

По фасаду старого жилого дома на улице Некрасова в Центре Петербурга пошла большая трещина, которая дошла до третьего этажа.

Об этом в ночь на субботу сообщают городские новостные агентства и СМИ. При этом отмечается, что жильцов квартиры, находящейся на втором этаже, через стену которой прошла трещина, на время переселили в маневренный фонд. Также отмечается, что для безопасности пешеходов угол дома, по которому пошла трещина, огородили, а те шаткие элементы фасада, что могли упасть, были закреплены.

При этом в пресс-службе администрации Центрального района пояснили, что масштабы разрушения жилого дома 1875 года постройки по улице Некрасова на данный момент до конца не ясны, поэтому предпринимаются меры безопасности.