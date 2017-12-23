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 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

 Яценюка задержали в аэропорту Женевы

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0:29   23 Декабря 2017
Весь мир
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США вновь раскритиковали действия Конституционной ассамблеи Венесуэлы

США вновь раскритиковали действия Конституционной ассамблеи Венесуэлы

США вновь осудили решение Конституционной ассамблеи Венесуэлы по запрету нескольким политическим партиям участвовать в выборах президента в следующем году.

Соответствующее заявление распространила глава пресс-службы Госдепа США Хезер Науэрт. В своем сообщении она отметила, что граждане Венесуэлы «заслуживают лучшего».

В среду, 20 декабря, Конституционная ассамблея Венесуэла приняла документ, согласно которому ряду политических партий страны было запрещено участвовать в предстоящих президентских выборах. США осудил подобное решение государственного органа.

Автор: Павел Никифоров
#сша #госдеп #венесуэла
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