США вновь раскритиковали действия Конституционной ассамблеи Венесуэлы

США вновь осудили решение Конституционной ассамблеи Венесуэлы по запрету нескольким политическим партиям участвовать в выборах президента в следующем году.

Соответствующее заявление распространила глава пресс-службы Госдепа США Хезер Науэрт. В своем сообщении она отметила, что граждане Венесуэлы «заслуживают лучшего».

В среду, 20 декабря, Конституционная ассамблея Венесуэла приняла документ, согласно которому ряду политических партий страны было запрещено участвовать в предстоящих президентских выборах. США осудил подобное решение государственного органа.