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0:31   23 Декабря 2017
Весь мир
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Трамп приветствовал введение новых санкций СБ ООН в отношении КНДР

Трамп приветствовал введение новых санкций СБ ООН в отношении КНДР

Президент США Дональд Трамп приветствовал решение Совета Безопасности ООН о введении в отношении Северной Кореи новых ограничительных мер.

Свой комментарий по поводу единогласного одобрения 15 членами СБ ООН американского проекта резолюции по новому ужесточению санкций, американский лидер, по своему обыкновению, разместил в сети микроблогов Twitter.

«Совет Безопасности ООН только что проголосовал 15-0 за дополнительные санкции в отношении Северной Кореи. Мир хочет мира, а не смерти», - написал президент США на своей странице.

Напомним: ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли поблагодарила делегации 15 стран-членов Совбеза ООН за поддержку американского проекта резолюции. Согласно одобренному документу, в КНДР запрещается поставлять сырую нефть и продукты нефтепереработки, а также всем странам предписывается выставить со своей территории северокорейских трудовых мигрантов.  

Автор: Александр Люблинский
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