Полицейские в ФРГ из соображений безопасности взорвали коробку с подарками

Рождественская ярмарка в немецком городе Франкфурт-на-Майне была эвакуирована полицейскими из-за обнаруженного под праздничной елкой подозрительного бесхозного предмета.

Об этом в ночь на субботу сообщает издание The Sun, отмечая, что инцидент произошел в пятницу утром. На место обнаружения коробки были вызваны саперы, которые обезвредили подозрительный предмет при помощи направленного взрыва. После этого остатки коробки обследовали и выяснили, что она не представляла собой угрозы: кто-то сложил в нее рождественские подарки для бездомных и спрятал под праздничной елкой.

Спустя некоторое время в полиции города подтвердили, что коробка была завернута в оберточную бумагу и содержала в себе сувениры. Полицейские пояснили, что неизвестный даритель, приготовивший подарки для бездомных под елкой, руководствовался хорошими намерениями, но оставил их «в неудачном месте».