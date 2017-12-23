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0:12   23 Декабря 2017
Весь мир
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Полицейские в ФРГ из соображений безопасности взорвали коробку с подарками

Полицейские в ФРГ из соображений безопасности взорвали коробку с подарками

Рождественская ярмарка в немецком городе Франкфурт-на-Майне была эвакуирована полицейскими из-за обнаруженного под праздничной елкой подозрительного бесхозного предмета.

Об этом в ночь на субботу сообщает издание The Sun, отмечая, что инцидент произошел в пятницу утром. На место обнаружения коробки были вызваны саперы, которые обезвредили подозрительный предмет при помощи направленного взрыва. После этого остатки коробки обследовали и выяснили, что она не представляла собой угрозы: кто-то сложил в нее рождественские подарки для бездомных и спрятал под праздничной елкой. 

Спустя некоторое время в полиции города подтвердили, что коробка была завернута в оберточную бумагу и содержала в себе сувениры. Полицейские пояснили, что неизвестный даритель, приготовивший подарки для бездомных под елкой, руководствовался хорошими намерениями, но оставил их «в неудачном месте».  

Автор: Александр Люблинский
#происшествия #фрг #чп #полиция #весь мир #подарки #франкфурт-на-майне #ярмарка #рождество #елка #направленный взрыв #подарки для бездомных
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