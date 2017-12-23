Гутерриш призвал добиться прогресса по КНДР в следующем году

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал мировое сообщество добиться прогресса в вопросе урегулирования кризиса по КНДР в будущем году. Об этом сообщила пресс-служба генерального секретаря.

Гутерриш заявил, что в 2018 году необходимо не обострять ситуацию в регионе и попытаться наладить диалог с администрацией Пхеньяна. Генсек призвал страны-участницы ООН выполнять все резолюции Совбеза организации по этому вопросу.

Следующий год, по словам генсека, должен стать поворотным в урегулировании кризиса по КНДР. Он поддержал стремление Совета безопасности мирно решить образовавшуюся конфликтную ситуацию.