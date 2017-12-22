Порошенко и Меркель обсудили обмен пленными в Донбассе

Украинский президент Петр Порошенко пообщался по телефону с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, обсудив с ней вопрос обмена пленными в Донбассе.

Об этом в пятницу вечером сообщается на сайте Кабинета министров ФРГ. Отмечается, что в ходе телефонных переговоров Меркель и Порошенко, помимо темы обмена поенными на юго-востоке Украины, обсудили вопросы, касающиеся выполнения минских соглашений и вывода из состава Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) российских офицеров.

При этом приводятся слова президента Украины Петра Порошенко о том, что он собирается приложить все усилия для того, чтобы процесс обмена пленными был проведен и закончен в самые ближайшие сроки.

Напомним: в полночь 23 декабря в Донбассе должно вступить в силу очередное «Новогоднее» перемирие. Договоренность о нем была достигнута представителями контактной группы в Минске. В преддверии перемирия населенные пункты самопровозглашенных ЛНР и ДНР на протяжении недели подвергались со стороны ВСУ особенно жестоким обстрелам.