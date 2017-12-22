Специалист объяснил, почему Россия может не бояться космических перехватчиков США

Специалист из центра стратегических и международных исследований Томас Робертс объяснил, почему космические перехватчики США уступают аналогичной технике из России.

Аналитик написал статью на эту тему, назвав ее «Плохая идея: космические ракетные перехватчики». Робертс прокомментировал новость о том, в следующем году Пентагон получит средства на создание космического комплекса, задачей которого будет перехват баллистических ракет на стадии взлета.

Специалист отметил, что такое возможно только в самом начале, в течение двух-трех минут со старта. По словам Робертса, ни один перехватчик не сможет уничтожить снаряд на низкой орбите Земли и на этапе взлета. Для точного уничтожения баллистической ракеты необходимо около сотни снарядов на орбите. Также оборонное ведомство США планирует размещение противоракетных снарядов с закреплением над определенной территорией. По словам аналитика, для этого необходимо создать сеть, похожую на ту, что управляет группировкой спутников GPS. Но и ее не хватит для покрытия территории Российской Федерации.