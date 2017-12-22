​​​​​​​СМИ: В США задержали мужчину, готовившего теракт в Сан-Франциско на Рождество

Сотрудники Федерального бюро расследований США задержали мужчину, который, по имеющейся у властей информации, планировал осуществить террористическую атаку в городе Сан-Франциско в штате Калифорния на Рождество.

Об этом в пятницу сообщает местное отделение американской телекомпании АВС. При этом отмечается, что, по данным источника телеканала, в подготовке террористической атаки подозревается Эверитт Аарон Джеймсон, проживавший в Калифорнии в городе Модесто. Якобы, он намеревался совершить теракт в северной части Сан-Франциско у пирса – в квартале, популярном у туристов, где находится множество развлекательных заведений и магазинов.

При этом в документах суда, поступивших журналистам для ознакомления, приводится заявление Джеймсона о том, что он бывал в этом квартале раньше и знал, что там всегда людно, особенно на праздники. Власти штата Калифорния и Сан-Франциско пока никак не прокомментировали произошедшее.