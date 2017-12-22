Саакашвили подал запрос на въезд в Голландию

Бывший глава Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили через своего адвоката подал заявление на въезд в Нидерланды. Об этом сообщило издание Agence France-Presse.

Агентство сослалось на официального представителя Службы иммиграции и натурализации Нидерландов. В организации заявили, что Саакашвили может быть выдано временное разрешение на жительство в стране.

Ранее глава МИД Нидерландов Халбе Зейлстра заявил, что его государство готово принять бывшего грузинского лидера, если тот отправит им соответствующий запрос. Министр отметил, что Саакашвили состоит в браке с гражданкой Нидерландов, что дает ему право на подачу заявления. В четверг экс-губернатор заявил, что не нуждается в предоставлении такого гражданства. Он пояснил, что может посетить любую страну Европы, потому что его семья проживает в Нидерландах.