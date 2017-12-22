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23:22   22 Декабря 2017
Весь мир
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Никки Хейли пригрозила КНДР еще большим ужесточением санкций СБ ООН

Никки Хейли пригрозила КНДР еще большим ужесточением санкций СБ ООН

Совет Безопасности ООН, который в пятницу в третий раз за год ужесточил санкции в отношении КНДР, пойдет на еще большую изоляцию этой страны, если Пхеньян продолжит проводить ракетные испытания.

С таким заявлением в пятницу в СБ ООН выступила постоянный представитель США при всемирной организации Никки Хейли. Напомним: ранее 15 членов Совбеза поддержали американский проект резолюции о новых санкциях в отношении КНДР в связи с проведенными в конце ноября испытаниями межконтинентальной баллистической ракеты. После голосования Хейли поблагодарила всех проголосовавших за поддержку.

«Если КНДР проведет еще одно ядерное испытание или пуск баллистической ракеты, эта резолюция поручает Совету Безопасности ООН пойти еще дальше», - заявила постпред США.

Согласно принятой в пятницу резолюции, в Северную Корею запрещается импортировать сырую нефть и продукты нефтепереработки, а также все страны будут обязаны выслать трудовых мигрантов-северокорейцев. Никки Хейли отметила, что данный шаг посылает Пхеньяну четкий сигнал о том, что в случае дальнейшего неповиновения последует новое наказание и изоляция.

Автор: Александр Люблинский
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