Трамп поделился планами на новогодние праздники

Президент США Дональд Трамп поделился своими планами на предстоящие новогодние праздники. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Американский лидер заявил, что не намерен отдыхать в предстоящие праздники. Глава государства планирует обсудить ряд вопросов, среди которых — борьба с террористической угрозой и разрешение конфликта вокруг Северной Кореи.

Ранее Трамп утвердил законопроект о налоговой реформе в США. Также он подписал документ, согласно которому будет выделено порядка четырех миллиардов долларов. Эти деньги пойдут на закупку систем противоракетной обороны. Президент назвал военную технику, производимую в Соединенных Штатах, «лучшей в мире». По его словам, ни одно из государств не может близко подступиться к США в этой области.