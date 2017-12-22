Баскетболисты ЦСКА одержали победу над «Химками» в матче Евролиги

ЦСКА победил баскетбольный клуб «Химки» со счетом 79:68 в домашнем матче Евролиги.

Самым успешным игроком прошедшего в пятницу матча стал защитник московского клуба Кори Хиггинс, который набрал 26 очков. ЦСКА, которому удалось одержать уже 11 побед в 14 матчах, сейчас возглавляет турнирную таблицу. «Химки» в ней располагаются на восьмом месте с восьмью победами в 14 играх.

В следующем туре, который пройдет 29 декабря, армейцы встретятся с испанской «Басконией». Подмосковный клуб в этот же день дома проведет матч с испанской командой «Барселона».