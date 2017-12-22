Глава ЦБ объяснила причины колебания цен на плодоовощную продукцию

Глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина назвала три причины, по которым гражданам России кажется, что цены на продукты только растут.

Накануне директор Центробанка дала интервью телеканалу «Россия-1». Она озвучила три причины, почему цены на плодоовощную продукцию колеблются в течение года.

Первой проблемой Набиуллина считает жизнь при высокой инфляции. Жителям России сложно поверить, что сейчас она будет низкой, отметила глава ЦБ. Во-вторых, сказал Набиуллина, люди помнят цены на продукты, установившиеся два года назад, но не отмечают их, как это делают в специальных статистических органах.

Глава ЦБ заявила, что цены на продукты, и прежде всего на плодоовощную продукцию, колеблются в течение года. Граждане замечают рост больше, чем снижение, отметила Набиуллина.