Власти Румынии должны подумать над переносом посольства в Иерусалим

Спикер нижней палаты парламента Румынии Ливиу Драгни, который также возглавляет Социал-демократическую партию, заявил, что властям страны необходимо серьезно подумать о переносе своего посольства в Израиле в Иерусалим.

Слова Драгни в пятницу вечером приводит агентство Agerpres. При этом он отметил, что пока не обсуждал данный вопрос с другими руководителями партий и представителями правительства в Румынии.

«Думаю, что Румыния должна серьезно подумать о том, чтобы перенести посольство Румынии в Израиле в Иерусалим», - заявил Драгни, отметив, что над этим вопросом необходимо подумать очень серьезно.

По словам спикера, существуют и практические стороны дела, так как все центральные израильские учреждения находятся в Иерусалиме, а посольства иностранных государств, в том числе и румынское, – в Тель-Авиве, таким образом и посол, и сотрудники посольства вынуждены постоянно ездить из одного города в другой.

Напомним: ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ряд европейских стран изъявил желание последовать примеру США и перенести свои посольства из Тель-Авива в Иерусалим.