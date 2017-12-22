Мы в соц.сетях:
Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента
МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

 Яценюка задержали в аэропорту Женевы

Яценюка задержали в аэропорту Женевы
Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

 Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию

Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию
Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента
МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

 Яценюка задержали в аэропорту Женевы

Яценюка задержали в аэропорту Женевы
Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

 Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию

Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию
22:55   22 Декабря 2017
Весь мир
69

Власти Румынии должны подумать над переносом посольства в Иерусалим

Власти Румынии должны подумать над переносом посольства в Иерусалим

Спикер нижней палаты парламента Румынии Ливиу Драгни, который также возглавляет Социал-демократическую партию, заявил, что властям страны необходимо серьезно подумать о переносе своего посольства в Израиле в Иерусалим.

Слова Драгни в пятницу вечером приводит агентство Agerpres. При этом он отметил, что пока не обсуждал данный вопрос с другими руководителями партий и представителями правительства в Румынии.

«Думаю, что Румыния должна серьезно подумать о том, чтобы перенести посольство Румынии в Израиле в Иерусалим», - заявил Драгни, отметив, что над этим вопросом необходимо подумать очень серьезно.

По словам спикера, существуют и практические стороны дела, так как все центральные израильские учреждения находятся в Иерусалиме, а посольства иностранных государств, в том числе и румынское, – в Тель-Авиве, таким образом и посол, и сотрудники посольства вынуждены постоянно ездить из одного города в другой.

Напомним: ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ряд европейских стран изъявил желание последовать примеру США и перенести свои посольства из Тель-Авива в Иерусалим.  

Автор: Александр Люблинский
#политика #израиль #румыния #весь мир #иерусалим #перенос посольства
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. «Нусра» побеждает ИГ в Хаме, коалиция разрушила 13 000 зданий в Ракке Сирия
Сирия последние новости. «Нусра» побеждает ИГ в Хаме, коалиция разрушила 13 000 зданий в Ракке
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
22:13   22 Декабря 2017
181
Как директор «Совхоза имени Ленина» разрушил предвыборную стратегию Ксении Собчак Политика

Как директор «Совхоза имени Ленина» разрушил предвыборную стратегию Ксении Собчак

21:02   22 Декабря 2017
79010
WADA - гангрена, которая убьет олимпийское движение - The Duran Весь мир

WADA - гангрена, которая убьет олимпийское движение - The Duran

17:21   22 Декабря 2017
3338
Проблема с грунтом не скажется на сроках стройки Крымского моста Россия

Проблема с грунтом не скажется на сроках стройки Крымского моста

14:59   22 Декабря 2017
4712
Новости smi2.ru
Трамп принял решение вывести Украину из-под действия ГСП

Трамп принял решение вывести Украину из-под действия ГСП

 Польша попросила российских офицеров вернуться в Донбасс

Польша попросила российских офицеров вернуться в Донбасс

 В Шереметьево с гранатой задержали британскую учительницу

В Шереметьево с гранатой задержали британскую учительницу

 Зоопарки в Дании попросили посетителей приносить домашних питомцев на корм львам

Зоопарки в Дании попросили посетителей приносить домашних питомцев на корм львам