Франция и Германия готовы стать посредниками для возврата военных РФ в СЦКК

Франция и ФРГ готовы выступить в роли посредников в вопросе по возвращению российских офицеров в Совместный центр контроля и координации (СЦКК).

Об этом стало известно после телефонных переговоров лидера Германии Ангелы Меркель и ее украинского коллеги Петра Порошенко. С соответствующим заявлением выступил представитель властей Германии Георг Штрайтер.

Главы двух государств сошлись во мнении о том, что российские военные должны вернуться к работе в СЦКК по режиму прекращения огня в Донбассе, отметил Штрайтер. Политики согласились, что в ближайшее время эксперты из Германии и Франции должны будут выступить в качестве посредников по этой проблеме.