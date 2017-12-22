Два поезда столкнулись в Нижней Австрии, есть пострадавшие

Два пассажирских поезда столкнулись в пятницу в Нижней Австрии. По предварительным данным пострадали 15 человек.

Об этом в пятницу вечером сообщает местное новостное агентство APA, отмечая, что столкновение поездов произошло в городе Крицендорфе в муниципалитете Клостернойбург. В результате столкновения поездов перевернулись два вагона.

«В результате несчастного случая пассажиры получили ожоги разной степени тяжести, по первой информации — около 15 человек», - говорится в сообщении.

На месте железнодорожной аварии в настоящее время работают медики и спасатели. Причин столкновения поездов к настоящему времени не приводится. Власти района Тульн, где произошел инцидент, пока никак не прокомментировали произошедшее.