Социалисты Молдавии намерены оспорить закон об «иностранной пропаганде»

Партия социалистов Молдавии намерена обжаловать принятый накануне закон об «иностранной пропаганде» в Совете Европы, ОБСЕ и еще в нескольких международных организациях.

Об этом в пятницу сообщил член партии Влад Батрынча. Депутат заявил, что социалисты отправят соответствующие обращения во все европейские международные организации. Целью политиков является отмена закона, ограничивающего трансляцию телеканалов России.

Ранее в пятницу парламент Молдавии повторно утвердил закон, который ранее отклонил глава государства Игорь Додон. Документ разработан главенствующей Демократической партией. Ее представители заявили, что законопроект направлен на обеспечение безопасности в информационной сфере. Согласно ему, вещание нератифицированных каналов должно быть прекращено.