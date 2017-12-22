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22:10   22 Декабря 2017
Весь мир
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​​​​​​​РФ, Турция и Иран призвали создать в Сирии международную группу по разминированию

​​​​​​​РФ, Турция и Иран призвали создать в Сирии международную группу по разминированию

Страны-гаранты мирного процесса в Сирии – Иран, Турция и Россия – обратились к сирийскому правительству и службе ООН по вопросам разминирования (ЮНМАС) с предложением создать международную группу по разминированию территорий САР.

Об этом в пятницу вечером сообщает российское Министерство иностранных дел на своем официальном сайте. В частности, в заявлении внешнеполитического ведомства говорится:

«Гаранты (Иран, Турция и РФ) призывают страны-члены ООН принять срочные и необходимые меры по сохранению исторического наследия для будущих поколений, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов, несмотря на политическую ситуацию».

Там же сообщается, что, по мнению Ирана, Турции и России, взрывоопасные предметы, находящиеся в Сирии, как в населенных пунктах, так и на территории объектов исторического наследия, которые имеют мировое цивилизационное значение, представляют собой серьезную опасность.   

Автор: Александр Люблинский
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