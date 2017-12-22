Трамп подписал закон о масштабной налоговой реформе в США

Американский лидер Дональд Трамп подписал закон о налоговой реформе, который ранее был одобрен Конгрессом.

Об этом сообщают в пятницу западные СМИ.

Масштабнейшая с 1986 года реформа подразумевает сокращение налога на прибыль американских корпораций до 21% с 35%, которая, как ожидают авторы документа, стимулирует американскую экономику уже в следующем году.

Реформа также предусматривает снижение налогов для американских граждан.

Члены палаты представителей Соединенных Штатов в среду на повторном голосовании одобрили документ, ранее предложенный президентом США Дональдом Трампом. До этого проект закона поддержал американский сенат. В крупнейших компаниях страны в свою очередь отметили, что после проведения реформы повысится оплата труда работников.