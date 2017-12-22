Бывшего советника Трампа вызвали для дачи показаний

Бывшего советника президента США Дональда Трампа по стратегическим вопросам Стива Бэннона вызвали в конгресс для дачи показаний.

Комитет нижней палаты ведомства отправил письма бывшему советнику. Аналогичное сообщение получил экс-глава предвыборного штаба американского лидера Кори Левандовски. На допрос они должны будут явиться в январе следующего года. Об этом сообщило издание Bloomberg.

Ведомство не уточнило, по какому вопросу был вызван Бэннон. Комитет расследует дело о якобы «вмешательстве» Российской Федерации в президентские выборы в США в 2016 году. Трамп решил уволить Бэннона в августе текущего года. В ряде СМИ позднее появилась информация о том, что президент подозревал своего бывшего советника в утечке информации в средства массовой информации.