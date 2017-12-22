СБ ООН третий раз за год ужесточил санкции в отношении Северной Кореи

В пятницу 22 декабря Совет Безопасности ООН в новь ужесточил санкции в отношении КНДР в связи с проведенным Пхеньяном 29 ноября испытанием межконтинентальной баллистической ракеты.

На этот раз Совбез ООН установил ограничения на поставки Северной Корее сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также потребовал от всех стран выслать находящихся на их территории трудовых мигрантов из КНДР. За проект резолюции, подготовленной Соединенными Штатами, проголосовали все члены СБ ООН, в том числе Россия и Китай.

В документе, который в пятницу вечером приводит ТАСС, в частности, «самым решительным образом» осуждается запуск ракеты, а также в ультимативной форме подчеркивается, что КНДР больше не будет проводить ядерных испытаний, пусков баллистических ракет и других провокаций. Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли поблагодарила представителей других стран за поддержку американского проекта резолюции.