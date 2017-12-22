Президент Украины Петр Порошенко заявил о коварстве украинского режима в ходе выступления на церемонии, посвященной 100-летнему юбилею дипломатической службы страны в пятницу.

Видеозапись речи украинского главы появилась на его странице в Facebook.

«Дорогие друзья! Никто не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы, украинцы», — заявил он в ходе выступления.

При этом Порошенко рассказал о борьбе «цивилизованного мира с российским империализмом», а также о решающей роли Украины в ней.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия опубликовала отчет о процессе приостановки безвизового режима для Украины. От Киева в настоящее время требуют провести антикоррупционные реформы в стране, которые были обязательным условием для отмены виз с Евросоюзом.