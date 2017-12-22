Сирия последние новости. «Нусра» побеждает ИГ в Хаме, коалиция разрушила 13 000 зданий в Ракке

Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.

Информационное агентство Damascus Now сообщает об ударах союзной авиации в районе холма Аль-Хос. ВКС РФ И ВВС Сирии на юге провинции Алеппо ликвидируют зоны дислокаций боевиков «Джебхат ан-Нусры» (террористическая организация, запрещена в РФ). Под прикрытием с воздуха правительственные силы наступают к авиабазе Абу Духур, находящейся в соседней провинции Идлиб. Военные Асада освободили от террористов «Нусры» поселение Хаварин. Боевики готовятся к контрудару. Вчера в Алеппо прибыло триста радикалов из Идлиба.

Малочисленные группы «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) продолжают атаковать курдские отряды Демократических сил Сирии(SDF), работающих с США, на восточных земли Дейр-эз-Зор. Как сообщает твиттер-аккаунт @ClaudiaAlMina радикалы штурмом попытались смести позиции курдов в населенном пункте Джарас аль-Шарки. Продолжительные бои стоили халифату потери 21 боевика.

Твиттер-аккаунт @HassounMazen опубликовал итоги операции «Гнев Евфрата» по освобождению Ракки в части разрушений. Всего силы коалиции повредили 12 668 зданий в городе. Из них - 5 444 незначительно, 3 924 - серьезно разрушены, и немногим меньше 3 289 - полностью. Что касается гуманитарной ситуации в городе, который сравнивают с послевоенным Дрезденом, 3 000 обогревателей привезли в лагерь беженцев Айн Исса, об этом пишет твиттер-аккаунт @QSD_Jabha.

На северо-востоке Хама «Нусра» продолжает сражаться с ИГ. Твиттер-аккаунт @JulianRoepcke сообщает, что боевики бывшего сирийского крыла «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещена в РФ) пока выигрывают в части захвата поселений и высот. Так в результате боев у холма Аль-Захбик радикалы «Нусры» ликвидировали девять террористов «Исламского государства».

На севере региона российская авиация продолжает наносить удары по укреплениям террористов. По данным Al-Masdar News передает, что ВКС РФ атаковала с воздуха позиции «Нусры» в районе поселений Аль-Латамины и Кафр Зеты и по скоплениям боевиков в окрестностях Каср ибн Вардан.