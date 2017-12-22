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 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

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МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

 Яценюка задержали в аэропорту Женевы

Яценюка задержали в аэропорту Женевы
Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

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Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию
21:36   22 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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Порошенко обсудил с Тиллерсоном обострение конфликта в Донбассе

Порошенко обсудил с Тиллерсоном обострение конфликта в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко обсудил обострение ситуацию вокруг Донбасса вместе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Накануне состоялся телефонный разговор двух политиков. Также был затронут вопрос о выводе офицером армии РФ из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера.

Сообщается, что ситуация в регионе обострилась из-за участившихся обстрелов. Святослав Цеголко, пресс-секретарь Порошенко, назвал вывод российских офицеров из СЦКК «безответственным». Ранее МИД России сообщил, что государство сворачивает деятельность в рамках проекта, поскольку центр сталкивался с серьезными проблемами из-за политики администрации Киева. Возвращение офицеров допускается только в случае, если власти Украины прекратят провокации в отношении представителей армии РФ.

Автор: Павел Никифоров
#сша #порошенко #украина #тиллерсон
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