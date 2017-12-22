Порошенко обсудил с Тиллерсоном обострение конфликта в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко обсудил обострение ситуацию вокруг Донбасса вместе с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Накануне состоялся телефонный разговор двух политиков. Также был затронут вопрос о выводе офицером армии РФ из Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). Об этом сообщил пресс-секретарь украинского лидера.

Сообщается, что ситуация в регионе обострилась из-за участившихся обстрелов. Святослав Цеголко, пресс-секретарь Порошенко, назвал вывод российских офицеров из СЦКК «безответственным». Ранее МИД России сообщил, что государство сворачивает деятельность в рамках проекта, поскольку центр сталкивался с серьезными проблемами из-за политики администрации Киева. Возвращение офицеров допускается только в случае, если власти Украины прекратят провокации в отношении представителей армии РФ.