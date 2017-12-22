​​​​​​​Захарова: Тема вмешательства РФ в выборы в западных странах себя исчерпала

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что активно эксплуатировавшаяся тема якобы имевшего место российского вмешательства в выборы в США и в странах Европы себя полностью исчерпала.

С таким заявлением Захарова выступила в эфире телеканала «Россия 1» в программе «60 минут». Таким образом она прокомментировала слова британского министра иностранных дел Бориса Джонсона, который на совместной с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции в Москве заявил об отсутствии доказательств вмешательства России в ход и результаты референдума по брексит.

«Что касается бесконечной темы вмешательства России в выборы различными путями, якобы хакеры, якобы через СМИ, то посмотрите, насколько эта тема себя в принципе исчерпала», - заявила Захарова, в частности.

Также она указала на то, что, если раньше говорили о безоговорочном российском вмешательстве в процесс голосования, то в пятницу Борис Джонсон уже отметил, что речь идет не о том, что вмешательство было, а о том, что оно не было успешным и не повлекло за собой никаких последствий. После чего, по словам Захаровой, министры перешли к обсуждению доказательств того, было вмешательство или нет.

«Поэтому тема, конечно, уже сходит на нет, доказательств тоже нет никаких, это очевидно, и никто уже не пытается на этом настоять. Поэтому я думаю, что это тема затухающая, потому что нет никаких конкретных доказательств, о чем сегодня снова сказал глава британского Форин офиса», - заключила представитель МИД России.

Напомним: ранним утром в пятницу начался официальный визит британского министра иностранных дел Бориса Джонсона. После днем по итогам прошедших переговоров главы внешнеполитических ведомств РФ и Британии Сергей Лавров и Борис Джонсон выступили на совместной пресс-конференции.