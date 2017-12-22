Мы в соц.сетях:
Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента
МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

 Яценюка задержали в аэропорту Женевы

Яценюка задержали в аэропорту Женевы
Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

 Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию

Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию
Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента
МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

 Яценюка задержали в аэропорту Женевы

Яценюка задержали в аэропорту Женевы
Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

 Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию

Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию
21:30   22 Декабря 2017
Весь мир
73

​​​​​​​Захарова: Тема вмешательства РФ в выборы в западных странах себя исчерпала

​​​​​​​Захарова: Тема вмешательства РФ в выборы в западных странах себя исчерпала

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что активно эксплуатировавшаяся тема якобы имевшего место российского вмешательства в выборы в США и в странах Европы себя полностью исчерпала.

С таким заявлением Захарова выступила в эфире телеканала «Россия 1» в программе «60 минут». Таким образом она прокомментировала слова британского министра иностранных дел Бориса Джонсона, который на совместной с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции в Москве заявил об отсутствии доказательств вмешательства России в ход и результаты референдума по брексит.

«Что касается бесконечной темы вмешательства России в выборы различными путями, якобы хакеры, якобы через СМИ, то посмотрите, насколько эта тема себя в принципе исчерпала», - заявила Захарова, в частности.

Также она указала на то, что, если раньше говорили о безоговорочном российском вмешательстве в процесс голосования, то в пятницу Борис Джонсон уже отметил, что речь идет не о том, что вмешательство было, а о том, что оно не было успешным и не повлекло за собой никаких последствий. После чего, по словам Захаровой, министры перешли к обсуждению доказательств того, было вмешательство или нет.

​​​​​​​Захарова: Тема вмешательства РФ в выборы в западных странах себя исчерпала

«Поэтому тема, конечно, уже сходит на нет, доказательств тоже нет никаких, это очевидно, и никто уже не пытается на этом настоять. Поэтому я думаю, что это тема затухающая, потому что нет никаких конкретных доказательств, о чем сегодня снова сказал глава британского Форин офиса», - заключила представитель МИД России.

Напомним: ранним утром в пятницу начался официальный визит британского министра иностранных дел Бориса Джонсона. После днем по итогам прошедших переговоров главы внешнеполитических ведомств РФ и Британии Сергей Лавров и Борис Джонсон выступили на совместной пресс-конференции.  

Автор: Александр Люблинский
#россия #захарова #политика #мид рф #весь мир #пресс-конференция #борис джонсон #мид великобритании #визит в москву #тема российского вмешательства #серегй лавров
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
Сирия последние новости. «Нусра» побеждает ИГ в Хаме, коалиция разрушила 13 000 зданий в Ракке Сирия
Сирия последние новости. «Нусра» побеждает ИГ в Хаме, коалиция разрушила 13 000 зданий в Ракке
Хроника событий в Сирийской Арабской Республике за минувшие сутки.
22:13   22 Декабря 2017
181
Как директор «Совхоза имени Ленина» разрушил предвыборную стратегию Ксении Собчак Политика

Как директор «Совхоза имени Ленина» разрушил предвыборную стратегию Ксении Собчак

21:02   22 Декабря 2017
79010
WADA - гангрена, которая убьет олимпийское движение - The Duran Весь мир

WADA - гангрена, которая убьет олимпийское движение - The Duran

17:21   22 Декабря 2017
3338
Проблема с грунтом не скажется на сроках стройки Крымского моста Россия

Проблема с грунтом не скажется на сроках стройки Крымского моста

14:59   22 Декабря 2017
4712
Новости smi2.ru
Трамп принял решение вывести Украину из-под действия ГСП

Трамп принял решение вывести Украину из-под действия ГСП

 Польша попросила российских офицеров вернуться в Донбасс

Польша попросила российских офицеров вернуться в Донбасс

 В Шереметьево с гранатой задержали британскую учительницу

В Шереметьево с гранатой задержали британскую учительницу

 Зоопарки в Дании попросили посетителей приносить домашних питомцев на корм львам

Зоопарки в Дании попросили посетителей приносить домашних питомцев на корм львам