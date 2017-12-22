Посол РФ в США провел встречу с представителем конгресса

Посол России в США Анатолий Антонов провел встречу с представителем конгресса, сенатором-республиканцем от штата Висконсин Роном Джонсоном.

В ходе встречи дипломаты обсудили вопросы развития двусторонних отношений. Российское посольство опубликовало соответствующую информацию на своей странице в твиттере, сопроводив пост фотографией.

Беседа Антонова с Джонсоном состоялась в четверг. Для российского посла эта была первая встреча с представителем американского конгресса. Посол России в США вступил в свою должность в сентябре текущего года. До визита сенатора Антонов встречался только с представителями администрации Вашингтона.