Джонсон возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены
Глава МИД Великобритании Борис Джонсон возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.
«Для меня честь отдать дань уважения на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве, воздав должное жертвам, принесенным российскими военными во время Второй мировой войны», — подписал глава Министерства опубликованное в Twitter фото, где он возлагает венок у мемориала.
Visited Bolshoy Moskvoretsky Bridge to lay flowers at the scene of Russian opposition leader Boris Nemtsov's murder. Justice must be served. pic.twitter.com/FBQjxJ5UiR— Boris Johnson (@BorisJohnson) December 22, 2017
Ранее в пятницу Джонсон провел переговоры с главой МИД России в Москве.