Глава МИД Великобритании Борис Джонсон возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.

«Для меня честь отдать дань уважения на Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Москве, воздав должное жертвам, принесенным российскими военными во время Второй мировой войны», — подписал глава Министерства опубликованное в Twitter фото, где он возлагает венок у мемориала.