Трамп заявил, что в США производят лучшую военную технику

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп накануне заявил, что в его стране производят лучшую технику для военных нужд.

Американский лидер сообщил об этом в беседе с представителями СМИ после того, как подписал документ о налоговой реформе. Глава государства отметил, что «никто не сможет близко подступиться» к США в данной сфере.

Трамп также подписал резолюцию о продлении финансирования администрации Вашингтона. Согласно документу, будет выделено порядка четырех миллиардов долларов для покупки «лучшей в мире» системы противоракетной обороны и ракет. Еще около 700 миллионов уйдут на приобретение техники другого типа.