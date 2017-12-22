Как директор «Совхоза имени Ленина» разрушил предвыборную стратегию Ксении Собчак

Пленум ЦК КПРФ рекомендовал выдвинуть кандидатом в президенты Павла Грудинина.

У «единственного кандидата» в президенты от КПРФ директора «Совхоза имени Ленина» Павла Грудинина пока даже нет странички в Википедии. Зато есть опыт строительства коммунизма в окружении капиталистической экономики и близость к земле. Имя неизвестное. Но может вернуть коммунистам голоса левых, уставших от слов, желающих дел.

Как приятный бонус умеренным левым - выдвижение Грудинина рушит предвыборную стратегию Ксении Собчак, которая пошла на выборы, чтобы избиратели увидели новую фамилию в бюллетене.

«Жириновский повел свою партию в парламент, когда мне было, если не ошибаюсь, 12 лет, - объяснила она решение. - Явлинский и Зюганов, когда мне было 15 лет впервые и, надо сказать, с удовольствием проиграли президентские выборы».

Сейчас Ксении Собчак 36 лет. И она имеет право и желание баллотироваться в президенты. Свою фамилию в бюллетене светская львица видит вместо пропавшей в нулевых графы «Против всех». Обо всем этом Собчак рассказывала в ролике, где стояла в свободной пастельной голубой рубашке на кухне винтажных тонов. Яркими пятнами за спиной кандидата в президенты оставались лишь свежие фрукты: бананы, мандарины, яблоки и две груши.

Декорации задали цель: аудитория Собчак - домохозяйки, чьи голоса традиционно определяют победителя на выборах. Но домохозяйки не смотрят youtube. Даже Дудя не смотрят, в разговоре с которым Собчак сетовала, что она персона нон-грата на всех федеральных каналах. Дудь с ней пытался поспорить, что это не так. Рассудило время, «Время покажет» на Первом канале и «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России-1», в эфире которых появилась Собчак.

Задачу возвращения в телевизор кандидат в кандидаты выполнила. Но на рейтинге это не сказалось. Он по-прежнему в пределах погрешности. Возможно, что причина тому спорное заявление Собчак, что «Крым с точки зрения международного права украинский», и попытки поговорить о свободах, не предлагая ничего.

«Против всех - это позитивная программа действий?» - на большой пресс-конференции интересовался у Собчак Владимир Путин.

Ксения Собчак на пресс-конференции задавала вопрос как журналист. Владимир Путин отвечал ей как президент. На выборы он тоже идет, о чем объявил на юбилее автозавода рабочим ГАЗа. Позже, на форуме ОНФ как кандидат в президенты он озвучил вызовы, которые предстоит преодолеть России. Это борьба с бедностью, сбережение и приумножение народа, создание новой экономики, развитие регионов, переворот в технологиях для человека, в медицине, в образовании.

У Павла Грудинина программы пока нет. И нет даже партийного билета КПРФ. Есть у кандидата от коммунистов клубника, которую выращивают в совхозе и продают в Москве. В ролике Ксении Собчак клубники на кухне не было.

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