Три женщины стали жертвами грабителей в штате Миссури

Происшествие случилось в американском Сент-Луисе.

Три женщины стали жертвами стрельбы, которую устроили грабители, проникшие в их дом. Об этом проинформировало агентство Associated Press. Сообщается, что женщины пытались скрыться от злоумышленников в момент нападения. В настоящее время никого из преступников задержать не удалось. Другие подробности инцидента пока не сообщаются.

17 декабря стрельба произошла в Подмосковье. Двое мужчин устроили драку на детской площадке, после чего конфликт перерос в стрельбу. Один мужчина был ранен в живот из пневматического пистолета. Его госпитализировали.