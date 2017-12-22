Захарова о визите Джонсона в РФ: Британская делегация была «мимими»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала британскую делегацию «мимимишной».

«Они (делегация из Великобритании — прим.ред.) сегодня все были «мимими», — заявила представитель российского внешнеполитического ведомства в программе «60 минут» на телеканале «Россия 1», отвечая на вопрос, как сложились отношения российских дипломатов с главой британского МИД Борисом Джонсоном.

Комментируя статью в Times, где содержались рекомендации министру иностранных дел Британии не есть и не пить во время визита в Москву, Захарова отметила, что «от нас голодными ещё никто не уезжал».

Напомним, в пятницу состоялись переговоры главы Министерства иностранных дел РФ Сергея Лаврова с британским коллегой Борисом Джонсоном, который прилетел в Москву с однодневным визитом.