Нидерланды могут выдать Саакашвили паспорт

Нидерланды готовы выдать бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили паспорт, если политик примет решение покинуть Украину и направит им запрос.

Такое заявление сделал министр иностранных дел Нидерландов Халбе Зейлстра в ходе пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в Гааге, пишет агентство Франс Пресс. Как сообщалось ранее, министерство безопасности и правосудия Нидерландов подтвердило, что Саакашвили была выдана виза на основании права на «воссоединение семьей», поскольку его женой является нидерландская подданная Сандра Рулофс.

Ранее украинский лидер Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины. Инициативу объяснили тем, что Саакашвили предоставил недостоверные сведения при его получении.