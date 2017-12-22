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21:01   22 Декабря 2017
Ближнее зарубежье
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​​​​​​​Порошенко рассказал о «коварном украинском режиме»

​​​​​​​Порошенко рассказал о «коварном украинском режиме»

Украинский президент Петр Порошенко, выступая в связи со столетним юбилеем основания дипломатической службы Украины, заявил, что никто лучше украинцев не знает о «коварстве украинского режима»

Пользователи интернета обсудили в социальных сетях речь Порошенко и, в виду того, что далее он говорил о России, высказали предположение, что президент оговорился, а на самом деле хотел сказать о «российском режиме».

«Дорогие друзья! Никто, наверное, не знает о коварстве украинского режима лучше, чем мы, украинцы. Поэтому наша историческая миссия была и будет на передовой борьбы цивилизованного мира с российским империализмом демонстрировать свои лучшие качества», - заявил Порошенко в ходе выступления.

Также Порошенко отметил, что украинские дипломаты получили задание сделать все от них зависящее, что бы успешная евроинтеграция страны окончательно закрыла Москве возможности пытаться вернуть Украину в сферу своего влияния. По словам главы государства, успехи украинской дипломатии являются неоспоримыми и значительными, но до окончательной победы в этой сфере все еще далеко, и, в частности, из-за помех, создаваемых Россией.  

Автор: Александр Люблинский
#порошенко #украина #политика #весь мир #оговорка #ковраство украиснкого режима #украинская дипломатия
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