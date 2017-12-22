Из-за антибиотиков в молоке Россельхознадзор может подать иски против Danone

Россельхознадзор не сомневается в достоверности результатов проверки молока «Простоквашино» компании Danone, в котором были обнаружены антибиотики, и называет недостоверной информацию, распространенную компанией.

Продукция исследовалась несколькими методами «с целью исключения ошибки», это повторялось несколько раз, сообщает в пятницу «Инерфакс» со ссылкой на Россельхознадзор.

«Именно поэтому срок испытаний пробы составил с 23 ноября по 14 декабря», — отмечается в сообщении.

Как считают в службе, французская компания обнародовала недостоверную информацию о составе продукта. В связи с этим Россельхознадзор может подать сразу два иска против Danone: о защите деловой репутации и распространении недостоверных данных относительно безопасности вырабатываемой продукции, ставящей под угрозу жизнь потребителей.