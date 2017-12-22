​​​​​​​Около 40 человек пострадали в Испании в результате инцидента с поездом

Пассажирский поезд в Испании врезался в тупиковой упор на станции, в результате чего пострадали порядка 40 человек. Об этом в пятницу сообщает местное издание АВС.

Отмечается, что все пострадавшие получили незначительные травмы, серьезных повреждений не зафиксировано. Также сообщается, что инцидент произошел в 15.40 по местному времени (что соответствует 17.40 московского времени) на станции в населенном пункте Альккала-де-Энарес.

Причиной столкновения пассажирского поезда с тупиковой опорой на станции, по предварительным данным, стали проблемы, возникшие в системе торможения поезда. Однако официально эта версия пока не подтверждена.

В настоящее время на месте происшествия продолжают работать медики. Спасатели подтверждают, что никто из пострадавших пассажиров не получил серьезных травм.