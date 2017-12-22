Президент США рассказал, чем займется во время рождественских каникул

Американский лидер Дональд Трамп пообещал в пятницу, 22 декабря, «очень серьезно работать» во время рождественских каникул.

По его словам, он собирается пристально следить за ситуацией в северокорейском государстве и за боевиками террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Президент США перед вылетом во Флориду подписал несколько законов.

Will be signing the biggest ever Tax Cut and Reform Bill in 30 minutes in Oval Office. Will also be signing a much needed 4 billion dollar missile defense bill. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 22, 2017

Трамп написал в Twitter, что в Овальном кабинете он подписал закон о налоговой реформе, которая станет крупнейшей в США. Также он подпишет законопроект о выделении четырех миллиардов долларов для противоракетной обороны.