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20:08   22 Декабря 2017
Весь мир
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Нетаньяху: Ряд стран хочет перенести свои посольства в Иерусалим

Нетаньяху: Ряд стран хочет перенести свои посольства в Иерусалим

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что несколько стран изъявили желание последовать примеру США и перенести свои посольства из Тель-Авива в Иерусалим.

С таким заявлением Нетаньяху выступил в эфире американского телеканала CNN. При этом он не уточнил, о каких странах идет речь.

«Мы сейчас ведём переговоры с несколькими странами, которые серьёзно намереваются заявить то, о чём заявили США, и перенести свои посольства в Иерусалим», - рассказал премьер-министр Израиля.

Напомним: в начале декабря президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля и отдал распоряжение Госдепартаменту подготовить перенос американского посольства из Тель-Авива в древний город. 18 декабря Совбез ООН голосовал по резолюции осуждающей это решение США, однако американская сторона наложила вето. 21 декабря резолюцию, не признающую Иерусалим столицей Израиля, большинством голосов приняла Генеральная Ассамблея ООН.  

Автор: Александр Люблинский
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