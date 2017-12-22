Президент США утвердил финансирование правительства до января 2018 года

Американский лидер Дональд Трамп подписал резолюцию о временном финансировании правительства до 19 января 2018 года.

По информации CNBC, документ позволит государственным структурам Соединенных Штатов продолжить работу, ведь без отсутствия финансирования федеральные учреждения страны не функционируют. Также президент США подписал закон о налоговой реформе. Она станет крупнейшей с 1986 года.

Стоимость реформы оценили в полтора триллиона долларов. Она снизит налог на прибыль корпорации до 21% с 35%, передает американский телеканал.