МИД Украины призвал «силы добра» Европы бороться с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал Европу бороться с РФ, якобы ведущую на Западе гибридную войну против Киева.

Об этом сообщает германское издание Die Zeit. Согласно заявлению украинского министра, однажды «силы добра объединились для того, чтобы основать Совет Европы» с целью обеспечения неких «универсальных ценностей». На другой стороне, заявил Климкин, находится Россия, которая «плюет в лицо основанной на правилах системе», от которой зависят европейцы. По его словам, Москву можно «встречать лишь с позиции силы».