Адвокат помощника Гройсмана: Он не признает своей вины

Переводчик украинского премьер-министра Станислав Ежов, которого в среду задержала СБУ по подозрению в государственной измене, не признает своей вины. Об этом журналистам его адвокат Владимир Шпирук.

«Вы слышали, чтобы он признал свою вину?…Пока», - ответил Шипрук.

По данным Службы безопасности Украины заявила, что помощник премьера, сопровождавший его в качестве переводчика во время международных поездок и встреч, который якобы был «завербован российскими спецслужбами», собирал по их заданию информацию о деятельности украинских правительственных структур, используя для этого специальное оборудование, после чего передавал эти данные кураторам по специальным каналам связи. При этом премьер-министр Украины Владимир Гройсамн поспешил заявить, что Ежов не имел доступа к государственной тайне.