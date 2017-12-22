Британские истребители «перехватили» самолет Мэй в рамках учений

Военно-воздушные силы Великобритании провели учения, в рамках которых два истребителя Eurofighter Typhoon сымитировали перехват воздушного судна, на борту которого находилась премьер-министр страны Тереза Мэй.

Об этом сообщает в пятницу издание The Telegraph.

Согласно данным газеты, после того как самолет Королевских ВВС Airbus Voyager с Мэй на борту появился в воздушном пространстве Британии, истребители приблизились к нему на 25 метров, покачав крыльями, что обозначает требование проследовать за ними. Учебный перехват судна с премьером на борту происходил на скорости 515 км/ч. Маневры были произведены с целью демонстрации работы системы объявления боевой тревоги самолета Мэй в случае перехвата его судами потенциального противника.

В свою очередь глава британского правительства назвала работу пилотов «превосходной и впечатляющей».