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Яценюка задержали в аэропорту Женевы
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Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

 Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию

Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию
Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

Пушков прокомментировал предложение руководителей зоопарков в Дании

 Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента

Мэр Москвы поддержал кандидатуру Путина на будущих выборах президента
МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

МВД Украины прокомментировало задержание Яценюка

 Яценюка задержали в аэропорту Женевы

Яценюка задержали в аэропорту Женевы
Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

Отец Мэтта Дэймона скончался от рака

 Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию

Более четырех тонн гумпомощи было доставлено Россией в Сирию
20:23   22 Декабря 2017
Весь мир
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Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 22 декабря

Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 22 декабря

ИА «Политика сегодня» публикует самые интересные посты в социальных сетях российских политиков и чиновников за пятницу.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал новость о том, что ООН назвала незаконным решение главы США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Он отметил, что резолюцию поддержали 128 стран, а за Вашингтон подняли руки только девять государств - Израиль, Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау и Того. Кадыров обратил внимание подписчиков, что это новые друзья Соединенных Штатов.

 

Ассаламу алайкум! Организация Объединённых Наций назвало незаконным решение Президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. За эту резолюцию проголосовали 128 государств. За Вашингтон подняли руки только девять стран. Хотелось бы их назвать. Это - Израиль, Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Того. Представляете, какая компания аплодирует Тель-Авиву и Вашингтону. Не поленитесь, обновите свои знания об этих друзьях США. При этом иного выбора у стран не было. Ведь накануне Трамп пригрозил лишить подачек всех, кто проголосует против. В этих условиях им ничего не оставалось, как поддакивать США. Однако, результаты голосования в Генеральной Ассамблее ООН свидетельствуют, что весь мир практически осуждает попытки Израиля и США в одностороннем порядке изменить статус Иерусалима. Исключительно правильно выразил по этому поводу консолидированную позицию мирового сообщества Президент Турции @rterdogan Реджеп Тайип Эрдоган, заявив: «Дорогой Дональд, вы не можете купить демократическую волю за доллары». Израиль не признаёт резолюцию. Получается как в известной повести Куприна у капитана Слива: «Уся рота, ч-чёрт бы её побрал, идёт не в ногу. Один п-подпоручик идёт в ногу». Только Трамп с Нетаньяху шагают в ногу, а все остальные страны, президенты, премьеры, короли в вопросе Иерусалима неправы. Трампы приходят и уходят, как ушли из Белого дома Никсон, Рейган, старший и младший Буши, Обама, Клинтон, а Иерусалим будет вечно существовать, пока есть этот мир! #Кадыров #Россия #Чечня #Иерусалим

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

 

Руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов продолжает отвечать на вопросы пользователей. Сегодня он рассказал, может ли в России возникнуть двухпартийная система и объединенная левая партия.

 

 

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выложил видео, в котором заявил, что России необходима сильная команда и честные выборы:

 

 

Зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич обратил внимание, что глава британского МИД Борис Джонсон назвал себя «убежденным русофилом». Напомним, что сегодня у Джонсона и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова состоялись переговоры, в ходе которых они обсудили отношения РФ и Великобритании.

Вице-спикер Думы Ирина Яровая выложила фотографии с закрытия осенней сессии Госдумы. Российский премьер Дмитрий Медведев поблагодарил депутатов за работу и поздравил с наступающими новогодними праздниками.

 

 

 

Российский министр культуры Владимир Мединский рассказал подписчикам, что в Новой Третьяковке состоялось открытие первого именного зала, который назван в честь мецената Владимира Некрасова: 
 
 

 

Вице-премьер Дмитрий Рогозин поделился на своей странице постом «Ростатома» о реакторной установке на первом серийном ледоколе нового поколения «Сибирь»:

 

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова коротко прокомментировала официальный приезд главы МИД Британии Бориса Джонсона в Москву:

Депутат Госдумы Виталий Милонов, уже по традиции, разместил фотографию с кофе с заседания Госдумы:

Минобороны РФ рассказало, какую оценку разведчики ВВО дали экипировке «Ратник», которую они протестировали в зимних условиях:

Автор: Ольга Шпакова
#яровая #зюганов #кадыров #клинцевич #политика #соцсети
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