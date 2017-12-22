Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 22 декабря
ИА «Политика сегодня» публикует самые интересные посты в социальных сетях российских политиков и чиновников за пятницу.
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал новость о том, что ООН назвала незаконным решение главы США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Он отметил, что резолюцию поддержали 128 стран, а за Вашингтон подняли руки только девять государств - Израиль, Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау и Того. Кадыров обратил внимание подписчиков, что это новые друзья Соединенных Штатов.
Ассаламу алайкум! Организация Объединённых Наций назвало незаконным решение Президента США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. За эту резолюцию проголосовали 128 государств. За Вашингтон подняли руки только девять стран. Хотелось бы их назвать. Это - Израиль, Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау, Того. Представляете, какая компания аплодирует Тель-Авиву и Вашингтону. Не поленитесь, обновите свои знания об этих друзьях США. При этом иного выбора у стран не было. Ведь накануне Трамп пригрозил лишить подачек всех, кто проголосует против. В этих условиях им ничего не оставалось, как поддакивать США. Однако, результаты голосования в Генеральной Ассамблее ООН свидетельствуют, что весь мир практически осуждает попытки Израиля и США в одностороннем порядке изменить статус Иерусалима. Исключительно правильно выразил по этому поводу консолидированную позицию мирового сообщества Президент Турции @rterdogan Реджеп Тайип Эрдоган, заявив: «Дорогой Дональд, вы не можете купить демократическую волю за доллары». Израиль не признаёт резолюцию. Получается как в известной повести Куприна у капитана Слива: «Уся рота, ч-чёрт бы её побрал, идёт не в ногу. Один п-подпоручик идёт в ногу». Только Трамп с Нетаньяху шагают в ногу, а все остальные страны, президенты, премьеры, короли в вопросе Иерусалима неправы. Трампы приходят и уходят, как ушли из Белого дома Никсон, Рейган, старший и младший Буши, Обама, Клинтон, а Иерусалим будет вечно существовать, пока есть этот мир! #Кадыров #Россия #Чечня #Иерусалим
Руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов продолжает отвечать на вопросы пользователей. Сегодня он рассказал, может ли в России возникнуть двухпартийная система и объединенная левая партия.
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Установили реакторную установку на первом серийном ледоколе нового поколения «Сибирь» pic.twitter.com/2py56h6Lc7— Росатом (@rosatom) 22 декабря 2017 г.
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