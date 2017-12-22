Обратная связь. Чиновники и политики в соцсетях 22 декабря

ИА «Политика сегодня» публикует самые интересные посты в социальных сетях российских политиков и чиновников за пятницу.

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал новость о том, что ООН назвала незаконным решение главы США Дональда Трампа о признании Иерусалима столицей Израиля. Он отметил, что резолюцию поддержали 128 стран, а за Вашингтон подняли руки только девять государств - Израиль, Гватемала, Гондурас, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Палау и Того. Кадыров обратил внимание подписчиков, что это новые друзья Соединенных Штатов.

Руководитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов продолжает отвечать на вопросы пользователей. Сегодня он рассказал, может ли в России возникнуть двухпартийная система и объединенная левая партия.

Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов выложил видео, в котором заявил, что России необходима сильная команда и честные выборы:

Зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич обратил внимание, что глава британского МИД Борис Джонсон назвал себя «убежденным русофилом». Напомним, что сегодня у Джонсона и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова состоялись переговоры, в ходе которых они обсудили отношения РФ и Великобритании.

Вице-спикер Думы Ирина Яровая выложила фотографии с закрытия осенней сессии Госдумы. Российский премьер Дмитрий Медведев поблагодарил депутатов за работу и поздравил с наступающими новогодними праздниками.

Российский министр культуры Владимир Мединский рассказал подписчикам, что в Новой Третьяковке состоялось открытие первого именного зала, который назван в честь мецената Владимира Некрасова:

Вице-премьер Дмитрий Рогозин поделился на своей странице постом «Ростатома» о реакторной установке на первом серийном ледоколе нового поколения «Сибирь»:

Установили реакторную установку на первом серийном ледоколе нового поколения «Сибирь» pic.twitter.com/2py56h6Lc7 — Росатом (@rosatom) 22 декабря 2017 г.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова коротко прокомментировала официальный приезд главы МИД Британии Бориса Джонсона в Москву:

Депутат Госдумы Виталий Милонов, уже по традиции, разместил фотографию с кофе с заседания Госдумы:

Минобороны РФ рассказало, какую оценку разведчики ВВО дали экипировке «Ратник», которую они протестировали в зимних условиях: